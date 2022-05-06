Пішли за російським кораблем: РФ та Білорусь викинули з Міжнародної федерації тенісу

Пішли за російським кораблем: РФ та Білорусь викинули з Міжнародної федерації тенісу

Міжнародна федерація тенісу (ITF) виключила зі свого складу федерації Росії та Білорусі через війну, яку РФ розв'язала проти України.

Санкції проти російських і білоруських спортсменів щодня лише посилюються. У квітні Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. А в п'ятницю, 6 травня, Міжнародна федерація тенісу (ITF) позбавила членства в організації федерації Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Федерація Тенісу України у Facebook.

Відповідне рішення ухвалили на конференції ITF. У результаті таємного голосування 80% делегатів конференції висловилися на підтримку виключення федерацій країн-агресорок зі складу ITF, 20% делегатів були проти цього.

Крім того, виконавчий директор ФТУ Євген Зукін виклав позицію української федерації, яка полягає не лише у відсторонені федерацій країн-агресорок, але також у забороні виступати на змаганнях індивідуальним тенісистам із РФ та Білорусі. Це питання буде обговорюватися в майбутньому.

Нагадаємо, що на турнірах WTA та ATP російські та білоруські спортсмени виступають у нейтральному статусі. Раніше повідомлялося, що українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні.

Читайте також:

Стаховський поставив на місце Надаля, який назвав несправедливим відсторонення росіян від Wimbledon

У стилі пропаганди: російський боксер відповів на заклик Володимира Кличка усунути його від бою

Росіянин вийшов на забіг у футболці з тризубом - на батьківщині йому побажали смерті