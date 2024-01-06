Пішов стопами Ф'юрі: Джошуа проведе бій з колишнім чемпіоном UFC Нганну

Поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну збираються організувати у Саудівській Аравії.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа дізнався ім'я свого наступного суперника. Ей Джей битиметься з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Гірн на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, місцем проведення бою між Джошуа та Нганну стане Саудівська Аравія. Точна дата поєдинку наразі невідома. Усі деталі майбутньої битви розкриють на пресконференції, яка відбудеться 15 січня в Лондоні.

"Ми можемо підтвердити, що угода завершена. Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну зустрінуться під час грандіозної ночі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Пресконференція відбудеться 15 січня у Лондоні. Подробиці незабаром буде оголошено", – написав Гірн.

Сам Нганну вже відреагував на анонс свого бою проти Джошуа, залишивши послання фанатам у Twitter.

"Робимо великі кроки в новому році. 2024-й буде вогняним", – написав Нганну

Додамо, що у своєму попередньому поєдинку Джошуа в ніч проти 24 грудня 2023 року в Ер-Ріяді технічним нокаутом переміг шведа Отто Валліна.

Нганну в останньому бою в ніч проти 29 жовтня 2023-го в Ер-Ріяді роздільним рішенням суддів програв володарю титулу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі. Камеруно-французький боєць ММА у третьому раунді відправив "Циганського короля" у нокдаун.

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