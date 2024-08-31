Пішов від Мудрика до Зінченка: "Арсенал" орендував зіркового футболіста "Челсі"

Рахім Стерлінг виступатиме за "канонірів" до кінця поточного сезону.

Лондонський "Арсенал" взяв в оренду вінгера "Челсі" Рахіма Стерлінга.

Про це "каноніри" повідомили на своєму офіційному сайті. 29-річний англієць гратиме за "Арсенал" до завершення сезону-2024/25. Опція викупу умовами оренди не передбачена.

За неофіційною інформацією, "Челсі" не отримає жодних грошей за оренду Стерлінга. Також "Арсенал" платитиме менше половини його зарплати.

Стерлінг виступає за "Челсі" від літа 2022 року, коли перейшов з "Манчестер Сіті" за понад 55 мільйонів євро. Чинна угода гравця з лондонським клубом розрахована до літа 2027-го.

Минулого сезону Рахім забив 10 голів та віддав 8 асистів у 43 матчах за "Челсі" у всіх турнірах.

Таким чином, Стерлінг возз'єднався в "Арсеналі" з українцем Олександром Зінченком – вони раніше разом грали за "Манчестер Сіті", а також головним тренером "гармашів" Мікелем Артетою, який тоді ж був помічником Хосепа Гвардіоли у стані "городян".

Після двох стартових турів "Арсенал" з 6 очками посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика йде на восьмій позиції, маючи 3 бали у своєму активі.

У матчах 3-го туру АПЛ команда Артети 31 серпня на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном", а підопічні Енцо Марески 1 вересня прийматиме "Крістал Пелас".

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