Пішов від Мудрика до Зінченка: "Арсенал" орендував зіркового футболіста "Челсі"

Рахім Стерлінг виступатиме за "канонірів" до кінця поточного сезону.
Лондонський "Арсенал" взяв в оренду вінгера "Челсі" Рахіма Стерлінга.
Про це "каноніри" повідомили на своєму офіційному сайті. 29-річний англієць гратиме за "Арсенал" до завершення сезону-2024/25. Опція викупу умовами оренди не передбачена.
За неофіційною інформацією, "Челсі" не отримає жодних грошей за оренду Стерлінга. Також "Арсенал" платитиме менше половини його зарплати.
It’s official ✍️ pic.twitter.com/7xEghq08zh— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
Стерлінг виступає за "Челсі" від літа 2022 року, коли перейшов з "Манчестер Сіті" за понад 55 мільйонів євро. Чинна угода гравця з лондонським клубом розрахована до літа 2027-го.
Минулого сезону Рахім забив 10 голів та віддав 8 асистів у 43 матчах за "Челсі" у всіх турнірах.
Таким чином, Стерлінг возз'єднався в "Арсеналі" з українцем Олександром Зінченком – вони раніше разом грали за "Манчестер Сіті", а також головним тренером "гармашів" Мікелем Артетою, який тоді ж був помічником Хосепа Гвардіоли у стані "городян".
Після двох стартових турів "Арсенал" з 6 очками посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика йде на восьмій позиції, маючи 3 бали у своєму активі.
У матчах 3-го туру АПЛ команда Артети 31 серпня на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном", а підопічні Енцо Марески 1 вересня прийматиме "Крістал Пелас".
Читайте також:
Трансферне вікно-2024: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ
Мудрик заробив пенальті: "Челсі" зазнав поразки, але вийшов до основного раунду Ліги конференцій
УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця