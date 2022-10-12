Пішов за кораблем: російського футболіста вірменського клубу не пустили до Литви на матч єврокубків

Володар російського паспорта не зможе взяти участь у прийдешньому поєдинку Ліги конференцій.

Російський захисник вірменського "Пюніка" Михайло Коваленко змушений буде пропустити матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти литовського "Жальгіріса" через санкції проти громадян РФ.

На тлі повномасштабної війни, яку кремлівський диктатор Володимир Путін за сприяння Білорусі розв'язав проти України, литовські прикордонники відмовилися впустити російського футболіста до країни.

Від 19 вересня до Литви росіян не пропускають навіть за наявності шенгенської візи, винятки робляться тільки для дипломатів та працівників міжнародних перевезень.

Зазначимо, що це вже другий подібний випадок у поточному євросезоні. Раніше російського півзахисника ізраїльського "Хапоеля" Беер-Шева Магомеда-Шапі Сулейманова не пустили до Польщі на матч 3-го туру Ліги конференцій проти "Леха".

Поєдинок між "Жальгірісом" і "Пюніком" відбудеться в четвер, 13 жовтня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нараз вірменський клуб разом зі швейцарським "Базелем" лідирують у групі H - в обох колективів по 6 очок. На третьому місці з 4 балами "Слован" із Братислави. Литовці замикають квартет з одним заліковим пунктом.

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