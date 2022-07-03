Пішов за мрією: український воротар "Реала" Лунін визначився, де розпочне наступний сезон

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін ухвалив рішення щодо свого футбольного майбутнього.

23-річний українець вирішив наступного сезону не йти в оренду, а залишитися в складі мадридського клубу, де йому уготована роль другого голкіпера.

Як повідомляє видання AS, це рішення Лунін ухвалив після особистої розмови з головним тренером "вершкових" Карло Анчелотті. Італійський фахівець пообіцяв Андрію надавати більше ігрового часу в новій кампанії.

Зазначається, що українець вирішив залишитися в "Реалі" для здійснення своєї мрії: стати основним голкіпером мадридського клубу.

Джерело повідомляє, що батько та агент Луніна наполягали на його переході до іншого клубу, де він мав би регулярну ігрову практику. Однак Андрій не дослухався до них і знову погодився бути резервним воротарем мадридців після зіркового бельгійця Тібо Куртуа.

У сезоні-2021/22 Лунін провів лише 4 матчі за "Реал" у всіх турнірах, по два - в чемпіонаті та Кубку Іспанії. Разом з командою українець став переможцем Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фантастичний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії-2021/22 після виходу віч-на-віч.

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