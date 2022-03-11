Пішов за російським кораблем: Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу

Екскапітан збірної України досі працює в Санкт-Петербурзі та ігнорує розв'язану РФ війну.
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) вирішив покарати Анатолія Тимощука, який від моменту початку військової агресії Росії проти України не зробив жодної публічної заяви, а також не припинив працювати в пітерському "Зеніті".
Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, КДК УАФ ухвалив такі рішення:
- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;
- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;
- заборонити Тимощуку займатися футбольною діяльністю на території України довічно.
Тимощук є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України. На його рахунку 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.
Раніше повідомлялося, що Тимощука зібралися позбавити звання почесного громадянина міста Луцька, в якому він народився.
Додамо, що про Тимощука вже жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.
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