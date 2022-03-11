Пішов за російським кораблем: Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу

Пішов за російським кораблем: Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу

Екскапітан збірної України досі працює в Санкт-Петербурзі та ігнорує розв'язану РФ війну.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ( УАФ ) вирішив покарати Анатолія Тимощука, який від моменту початку військової агресії Росії проти України не зробив жодної публічної заяви, а також не припинив працювати в пітерському "Зеніті".

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, КДК УАФ ухвалив такі рішення:

позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;

виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

заборонити Тимощуку займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Тимощук є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України. На його рахунку 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

Раніше повідомлялося, що Тимощука зібралися позбавити звання почесного громадянина міста Луцька, в якому він народився.

Додамо, що про Тимощука вже жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.

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