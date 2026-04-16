Після 10 років спільної роботи: Підручний розпрощався з відомим тренером

Юрай Санітра і Дмитро Підручний / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оголосив про припинення співпраці з відомим словацьким тренером Юраєм Санітрою.

Про це 34-річний український біатлоніст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро підсумував 10-річний період спільної роботи з Юраєм, зворушливо подякувавши йому.

"10 років нашої спільної роботи з Юраєм Санітрою добігли до кінця.

Це були 10 років здобутків, перемог та невдач, які давали досвід і робили нас сильнішими. Дякую за ці роки плідної праці. За кожне тренування, цінні настанови та науку. За те, що допомагали ставати кращим.

Перегортати цю сторінку нашої спільної історії трохи сумно, але попереду в кожного з нас свій шлях і нові цілі. Дякую за все, тренере", — написав Підручний.

Підручний під керівництвом Санітри здобув "золото" чемпіонату світу-2019 з біатлону в гонці переслідування. Також Юрай деякий час працював головним тренером збірної України.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону дізналися імена нових тренерів.