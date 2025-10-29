- Дата публікації
Після 12 років у НБА: зірковий український баскетболіст перейшов до європейського топклубу
Олексій Лень став гравцем мадридського "Реала".
Український центровий Олексій Лень перейшов до мадридського "Реала".
Про це повідомила компанія SIG Sports, що представляє інтереси 32-річного українського баскетболіста.
Сторони підписали багаторічний контракт, точний термін якого не розголошується.
Таким чином, Олексій повернеться до Європи після 12 сезонів в НБА. Ба більше, Лень вперше в кар'єрі гратиме на професійному рівні в європейському чемпіонаті та в Євролізі.
Загалом Лень виступав в НБА протягом 12 сезонів, за цей час представлявши шість різних організацій. Найбільше – по п'ять сезонів – баскетболіст провів у складі "Фінікс Санз" і "Сакраменто Кінгз".
Попередній сезон Лень провів у складі трьох команд: "Сакраменто Кінгз", "Вашингтон Візардз", звідки його відрахували, а від лютого 2025 року – у "Лос-Анджелес Лейкерс".
За час перебування в "Лейкерс" українець провів 10 матчів у регулярному чемпіонаті й ще два – у плейоф.
Підготовку до сезону-2025 українець провів у складі "Нью-Йорк Нікс", але був відрахований перед стартом сезону НБА.
Раніше повідомлялося, що українського баскетболіста обрали на драфті НБА.