Після 12 років у НБА: зірковий український баскетболіст перейшов до європейського топклубу

Олексій Лень / © Associated Press

Реклама

Український центровий Олексій Лень перейшов до мадридського "Реала".

Про це повідомила компанія SIG Sports, що представляє інтереси 32-річного українського баскетболіста.

Сторони підписали багаторічний контракт, точний термін якого не розголошується.

Реклама

Таким чином, Олексій повернеться до Європи після 12 сезонів в НБА. Ба більше, Лень вперше в кар'єрі гратиме на професійному рівні в європейському чемпіонаті та в Євролізі.

Загалом Лень виступав в НБА протягом 12 сезонів, за цей час представлявши шість різних організацій. Найбільше – по п'ять сезонів – баскетболіст провів у складі "Фінікс Санз" і "Сакраменто Кінгз".

Попередній сезон Лень провів у складі трьох команд: "Сакраменто Кінгз", "Вашингтон Візардз", звідки його відрахували, а від лютого 2025 року – у "Лос-Анджелес Лейкерс".

За час перебування в "Лейкерс" українець провів 10 матчів у регулярному чемпіонаті й ще два – у плейоф.

Реклама

Підготовку до сезону-2025 українець провів у складі "Нью-Йорк Нікс", але був відрахований перед стартом сезону НБА.

Раніше повідомлялося, що українського баскетболіста обрали на драфті НБА.