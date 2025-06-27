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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Після дискваліфікації росіян: Україна отримала "срібло" чемпіонату світу-2011 з біатлону

Українці змінили "бронзу" чемпіонату світу 2011 року з біатлону у чоловічій естафеті на "срібло".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Чоловіча збірна України з біатлону в естафеті на ЧС-2011

Чоловіча збірна України з біатлону в естафеті на ЧС-2011 / © Associated Press

Збірна України з біатлону стала срібним призером чемпіонату світу-2011 у чоловічій естафеті через 14 років після турніру.

Це сталося завдяки тому, що російського біатлоніста Євгена Устюгова покарали чотирирічним терміном дискваліфікації за вживання допінгу.

Він оскаржував рішення CAS у Федеральному суді Швейцарії, але апеляцію було відхилено.

Зокрема було ухвалено рішення про анулювання результатів російської збірної у чоловічій естафеті на ЧС-2011, де вона посіла друге місце.

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) перерозподілив медалі тієї гонки. Збірна України, яка фінішувала третьою після норвежців і росіян, змінила бронзові нагороди на срібні.

У складі збірної України чоловічу естафету бігли Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв.

Новим бронзовим призером стала Швеція, яка тоді дісталася фінішу четвертою.

Медаль в естафеті на ЧС-2011 залишається єдиною в історії чоловічої збірної України на чемпіонатах світу. Загалом українські біатлоністи здобули 4 медалі на світових першостях, у жіночої збірної України – 35 нагород.

Усі медалі українського чоловічого біатлону на чемпіонатах світу

2007 рік – "бронза" Андрія Дериземлі у спринті

2011 рік – "срібло" чоловічої естафети (підвищено з "бронзи" після остаточної дискваліфікації Устюгова)

2016 рік – "бронза" Сергія Семенова у спринті

2019 рік – "золото" Дмитра Підручного в гонці переслідування

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