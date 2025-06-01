ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
1 хв

Після історичної перемоги в Лізі чемпіонів: тренер ПСЖ повторив досягнення Гвардіоли

Луїс Енріке став другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Луїс Енріке

Луїс Енріке / © Associated Press

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке завдяки перемозі з французьким клубом у Лізі чемпіонів-2024/25 увійшов до історії футболу.

55-річний іспанський фахівець став другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Луїс Енріке цього сезону виграв з парижанами чемпіонат, Кубок Франції та Лігу чемпіонів.

Свій перший требл нинішній керманич ПСЖ здобув з "Барселоною" в сезоні-2014/15, вигравши тоді чемпіонат, Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.

Таким чином, Луїс Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли, якому вдавалося оформити требл з "Барселоною" та "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25 парижани розгромили міланський "Інтер" з рахунком 5:0.

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie