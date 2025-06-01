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Після історичної перемоги в Лізі чемпіонів: тренер ПСЖ повторив досягнення Гвардіоли
Луїс Енріке став другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке завдяки перемозі з французьким клубом у Лізі чемпіонів-2024/25 увійшов до історії футболу.
55-річний іспанський фахівець став другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.
Луїс Енріке цього сезону виграв з парижанами чемпіонат, Кубок Франції та Лігу чемпіонів.
Свій перший требл нинішній керманич ПСЖ здобув з "Барселоною" в сезоні-2014/15, вигравши тоді чемпіонат, Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.
Таким чином, Луїс Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли, якому вдавалося оформити требл з "Барселоною" та "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25 парижани розгромили міланський "Інтер" з рахунком 5:0.
ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".