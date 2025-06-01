Після історичної перемоги в Лізі чемпіонів: тренер ПСЖ повторив досягнення Гвардіоли

Луїс Енріке / © Associated Press

Реклама

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке завдяки перемозі з французьким клубом у Лізі чемпіонів-2024/25 увійшов до історії футболу.

55-річний іспанський фахівець став другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Луїс Енріке цього сезону виграв з парижанами чемпіонат, Кубок Франції та Лігу чемпіонів.

Реклама

Свій перший требл нинішній керманич ПСЖ здобув з "Барселоною" в сезоні-2014/15, вигравши тоді чемпіонат, Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.

Таким чином, Луїс Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли, якому вдавалося оформити требл з "Барселоною" та "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25 парижани розгромили міланський "Інтер" з рахунком 5:0 .

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Реклама