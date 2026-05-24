Після суперечливого нокауту: тренер Верховена закликав Усика провести реванш

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, прокоментував його поразку від чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика.

На його думку, рефері в ринзі передчасно зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Також тренер Верховена закликав Усика провести реванш з його підопічним.

"Я думаю, що зупинка була передчасною, але зрештою Верховен був втомлений, він був виснажений, це був 11-й раунд. Чи дотягнув би він до 12-го? Напевно, ні. Але зупинка була передчасною.

Я звик до поваги. Поважай свого опонента. Я не фанат усіх цих ляпасів. Усик здобув перемогу, щиро вітаю його. Але я думаю, вони мають... Мені здається, Олександр дасть йому реванш. Він перегляне бій і сам скаже: "Давай зробимо це знову". Верховен заслужив на другий шанс, враховуючи, як усе склалося. Треба трохи більше досвіду. Він же вперше в кар'єрі взагалі зайшов далі п'ятого раунду", — сказав тренер Верховена у коментарі для DAZN.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Після поразки Верховен обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Також Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

