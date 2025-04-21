- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Після виграшу турніру в Руані: Світоліна піднялася в рейтингу WTA
Еліна вийшла на 17-ту позицію у світовій класифікації.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками останнього змагального тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 17-те місце.
В оновленому рейтингу організації Світоліна піднялася на одну позицію, до цього вона розташовувалася на 18-й сходинці.
Минулого тижня Еліна стала переможницею турніру WTA 250 у французькому Руані. Для 30-річної українки це перший титул на рівні WTA від травня 2023 року.
Другою ракеткою України залишається Марта Костюк, яка пропустила змагання WTA 500 в Штутгарті та опустилась з 25-го на 36-те місце.
Лідерство у світовій класифікації продовжує утримувати нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другій сходинці – полька Іга Швьонтек, третя – американка Джессіка Пегула.
Рейтинг WTA
1. Аріна Собаленко – 10758 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7383
3. Джессіка Пегула (США) – 6208
4. Корі Гауфф (США) – 6073
5. Медісон Кіз (США) – 4999
6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4930
7. Мірра Андрєєва – 4781
8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4193
9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3821
10. Емма Наварро (США) – 3797 (+1 позиція)
...
17. Еліна Світоліна (Україна) – 2430 (+1)
36. Марта Костюк (Україна) – 1481 (-11)
46. Даяна Ястремська (Україна) – 1244
74. Ангеліна Калініна (Україна) – 888 (-9)
99. Юлія Стародубцева (Україна) – 711 (+4)
147. Дар'я Снігур (Україна) – 502 (-8)
223. Анастасія Соболєва (Україна) – 325 (-7)
241. Леся Цуренко (Україна) – 300 (-2)
247. Валерія Страхова (Україна) – 293 (+1)
259. Олександра Олійникова (Україна) – 279 (+4)
280. Катаріна Завацька (Україна) – 251 (-18)
Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.