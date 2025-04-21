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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Після виграшу турніру в Руані: Світоліна піднялася в рейтингу WTA

Еліна вийшла на 17-ту позицію у світовій класифікації.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками останнього змагального тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 17-те місце.

В оновленому рейтингу організації Світоліна піднялася на одну позицію, до цього вона розташовувалася на 18-й сходинці.

Минулого тижня Еліна стала переможницею турніру WTA 250 у французькому Руані. Для 30-річної українки це перший титул на рівні WTA від травня 2023 року.

Другою ракеткою України залишається Марта Костюк, яка пропустила змагання WTA 500 в Штутгарті та опустилась з 25-го на 36-те місце.

Лідерство у світовій класифікації продовжує утримувати нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другій сходинці – полька Іга Швьонтек, третя – американка Джессіка Пегула.

Рейтинг WTA

1. Аріна Собаленко – 10758 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7383

3. Джессіка Пегула (США) – 6208

4. Корі Гауфф (США) – 6073

5. Медісон Кіз (США) – 4999

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4930

7. Мірра Андрєєва – 4781

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4193

9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3821

10. Емма Наварро (США) – 3797 (+1 позиція)

...

17. Еліна Світоліна (Україна) – 2430 (+1)

36. Марта Костюк (Україна) – 1481 (-11)

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1244

74. Ангеліна Калініна (Україна) – 888 (-9)

99. Юлія Стародубцева (Україна) – 711 (+4)

147. Дар'я Снігур (Україна) – 502 (-8)

223. Анастасія Соболєва (Україна) – 325 (-7)

241. Леся Цуренко (Україна) – 300 (-2)

247. Валерія Страхова (Україна) – 293 (+1)

259. Олександра Олійникова (Україна) – 279 (+4)

280. Катаріна Завацька (Україна) – 251 (-18)

Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.

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