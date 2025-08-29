Після вильоту з Ліги чемпіонів: "Фенербахче" звільнив Моурінью

Жозе Моурінью / © Associated Press

Турецький "Фенербахче" звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера.

Про припинення співпраці з іменитим 62-річним португальським фахівцем стамбульський клуб повідомив на офіційному сайті.

У середу, 27 серпня, "Фенербахче" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів програв португальській "Бенфіці", ворота якої захищаєв українець Анатолій Трубін.

Таким чином, "Бенфіка" перемогла 1:0 за сумою двох зустрічей і вийшла до основного раунду Ліги чемпіонів. Тоді як "Фенербахче" зіграє в основному етапі Ліги Європи.

Моурінью очолив "Фенербахче" влітку 2024 року і встиг провести на чолі турецької команди 62 поєдинки: 37 перемог, 14 нічиїх та 11 поразок.

Жодного трофею "Особливий" з "канарками" не виграв. Минулого сезону "Фенербахче" посів друге місце у чемпіонаті Туреччини, поступившись титулом "Галатасараю".