ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

Після вильоту з Ліги чемпіонів: "Фенербахче" звільнив Моурінью

"Особливий" залишив посаду керманича стамбульського клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жозе Моурінью

Жозе Моурінью / © Associated Press

Турецький "Фенербахче" звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера.

Про припинення співпраці з іменитим 62-річним португальським фахівцем стамбульський клуб повідомив на офіційному сайті.

У середу, 27 серпня, "Фенербахче" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів програв португальській "Бенфіці", ворота якої захищаєв українець Анатолій Трубін.

Таким чином, "Бенфіка" перемогла 1:0 за сумою двох зустрічей і вийшла до основного раунду Ліги чемпіонів. Тоді як "Фенербахче" зіграє в основному етапі Ліги Європи.

Моурінью очолив "Фенербахче" влітку 2024 року і встиг провести на чолі турецької команди 62 поєдинки: 37 перемог, 14 нічиїх та 11 поразок.

Жодного трофею "Особливий" з "канарками" не виграв. Минулого сезону "Фенербахче" посів друге місце у чемпіонаті Туреччини, поступившись титулом "Галатасараю".

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie