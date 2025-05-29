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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Після завоювання історичного "срібла" УПЛ: Ротань залишив "Олександрію"

Руслан Ротань не став подовжувати контракт з олександрійським клубом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Ротань

Руслан Ротань / © ФК Олександрія

Руслан Ротань залишив посаду головного тренера "Олександрії".

Про це повідомляється на офіційному сайті олександрійського клубу.

Контракт 43-річного українського фахівця з "Олександрією" підійшов до завершення, сторони вирішили його не подовжувати.

Ротань очолив "Олександрію" на початку 2023 року. У сезоні-2024/25 він привів клуб до першого в історії "срібла" української Прем'єр-ліги (УПЛ). Раніше команда ставала бронзовим призером у кампанії-2018/19.

Таким чином, "Олександрія" наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. Олександрійці стартуватимуть з другого відбіркового раунду, матчі якого відбудуться 24 та 31 липня. Жеребкування – 18 червня.

За інформацією низки ЗМІ, незабаром Ротань може очолити житомирське "Полісся", яке наприкінці сезону звільнило Імада Ашура з посади головного тренера.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера.

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