Після 12 років у Дортмунді: легенда "Боруссії" анонсував свій відхід з клубу

Півзахисник дортмундської "Боруссії" Марко Ройс залишить німецький клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомляється на офіційному сайті дортмундців.

34-річний німецький футболіст прокоментував свій мабутній відхід з команди та зворушливо попрощався з уболівальниками "Боруссії", подякувавши їм за багаторічну підтримку.

"Я неймовірно вдячний і пишаюся цим особливим часом у моєму клубі "Боруссія" Дортмунд. Я провів понад половину свого футбольного життя в цьому клубі та насолоджувався кожним днем, хоча, звичайно, були й складні моменти. Я вже знаю, що мені буде важко прощатися наприкінці сезону. І все ж я радий, що тепер є ясність і ми можемо повністю сконцентруватися на фінальних іграх, які є дуже важливими.

Перед нами стоїть велика мета, і ми всі разом хочемо її досягти. Для цього нам потрібен кожен з наших неймовірних вболівальників, яким я хотів би висловити щиру подяку за їхню неймовірну підтримку протягом багатьох років", – заявив Ройс.

Марко залишить "Боруссію" в статусі вільного агента, його контракт спливає у червні.

Ройс виступає за головну команду "Боруссії" Дортмунд від 2012 року, коли перейшов з "Боруссії" Менхенгладбах за 17 мільйонів євро. У футболці "джмелів" він забив 168 голів та віддав 99 асистів у 424 матчах.

Разом з дортмундським клубом Ройс виграв два Кубки Німеччини та три національні Суперкубки. У сезоні-2012/13 він у складі "Боруссії" програв "Баварії" (1:2) у фіналі Ліги чемпіонів.

За три тури до кінця дортмундці посідають п'яте місце у Бундеслізі та вже гарантували собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Підопічні Едина Терзича також продовжують боротьбу в нинішньому розіграші найпрестижнішого клубного євротурніру. 7 травня "Боруссія" в Парижі зійдеться з ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ (перша гра закінчилася перемогою "джмелів" з рахунком 1:0).

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Голий матч: футбольна команда зіграла перед публікою без жодного одягу – фото 18+

Зірковий ветеран "Челсі" оголосив, що залишить клуб після завершення сезону