Після 8 років у клубі: "Баварія" відпустила найкращого футболіста світу до "Барселони"

Німецький клуб підтвердив відхід Роберта Левандовські до "Барселони" у своїх соцмережах.

Президент "Баварії" Герберт Гайнер повідомив, що мюнхенці домовилися з "блаугранас" про трансфер 33-річного польського нападника.

"Ми досягли усної домовленості з "Барселоною". Добре, що є ясність для всіх сторін. Роберт - неймовірний гравець, і він виграв все з нами. Ми дуже вдячні йому", - сказав Гайнер.

#FCBayern president Herbert #Hainer on Robert #Lewandowski: "We have come to a verbal agreement with Barcelona. It's good to have clarity for all parties. Robert is an incredible player and he won everything with us. We are incredibly grateful to him." pic.twitter.com/NvttIyQTRx — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022

За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, мюнхенці прийняли пропозицію "Барселони" в розмірі 45 млн євро плюс 5 млн євро бонусами.

Контракт поляка з "блаугранас" буде розрахований на 3 роки з можливістю подовження ще на сезон. Левандовські підпише угоду з каталонцями вже протягом найближчої доби.

Robert Lewandowski said goodbye to Bayern teammates and will sign the contract in the next 24 hours in order to become new Barcelona player. It's agreed since end of February. #FCB



Xavi, in contact with Robert for months to explain the project. pic.twitter.com/0JCL8hzTu4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

Левандовські виступав за "Баварію" від 2014 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії". У сезоні-2021/22 поляк забив 50 голів та віддав 7 результативних передач у 46 матчах за мюнхенців.

Його контракт із чемпіонами Німеччини спливав влітку 2023 року. Польський нападник 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.

Нагадаємо, Роберт не залишається осторонь війни українського народу з російськими окупантами. Польський форвард неодноразово закликав допомагати нашій країні, а сам вирішив продати на благодійному аукціоні свою футболку національної збірної з написом Stop War.

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