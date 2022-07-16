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Після 8 років у клубі: "Баварія" відпустила найкращого футболіста світу до "Барселони"

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Після 8 років у клубі: "Баварія" відпустила найкращого футболіста світу до "Барселони"

Фото: Associated Press

Форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські переходить до каталонської "Барселони".

Німецький клуб підтвердив відхід Роберта Левандовські до "Барселони" у своїх соцмережах.

Президент "Баварії" Герберт Гайнер повідомив, що мюнхенці домовилися з "блаугранас" про трансфер 33-річного польського нападника.

"Ми досягли усної домовленості з "Барселоною". Добре, що є ясність для всіх сторін. Роберт - неймовірний гравець, і він виграв все з нами. Ми дуже вдячні йому", - сказав Гайнер.

За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, мюнхенці прийняли пропозицію "Барселони" в розмірі 45 млн євро плюс 5 млн євро бонусами.

Контракт поляка з "блаугранас" буде розрахований на 3 роки з можливістю подовження ще на сезон. Левандовські підпише угоду з каталонцями вже протягом найближчої доби.

  • Левандовські виступав за "Баварію" від 2014 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії". У сезоні-2021/22 поляк забив 50 голів та віддав 7 результативних передач у 46 матчах за мюнхенців.
  • Його контракт із чемпіонами Німеччини спливав влітку 2023 року. Польський нападник 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.

Нагадаємо, Роберт не залишається осторонь війни українського народу з російськими окупантами. Польський форвард неодноразово закликав допомагати нашій країні, а сам вирішив продати на благодійному аукціоні свою футболку національної збірної з написом Stop War.

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