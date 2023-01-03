Після боротьби з раком: зірковий футболіст європейського топклубу повернувся до тренувань

Нападник дортмундської "Боруссії" Себастьєн Алле повернувся до тренувань з командою.

У липні минулого року в івуарійського форварда виявили злоякісну пухлину яєчка. Через хворобу він не зміг дебютувати за "джмелів", до складу яких перебрався влітку з амстердамського "Аякса".

Відтоді 28-річний футболіст переніс дві операції та пройшов курс хіміотерапії. На щастя, лікування було успішним. На початку нового року Алле виклав у соцмережі фото своїх тренувань у спортзалі.

"Із Новим роком усіх! Для мене він починається дуже добре, тому що це синонім повернення на поле! 2022 рік був непростим, але він підготував мене до нових викликів, які запропонує мені 2023-й. З нетерпінням чекаю на зустріч з усіма вами",

– написав Алле.

Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 Hâte de tous vous revoir ⚫️ pic.twitter.com/EwG4vBSmwf — Sébastien Haller (@HallerSeb) January 2, 2023

Нагадаємо, за трансфер Алле "Аякс" отримав від німецького клубу 31 мільйон євро. Івуарійський форвард повинен був стати заміною Ерлінгу Голанду, який перебрався до "Манчестер Сіті".

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