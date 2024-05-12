"Після бою з Гейні хотів завершити кар'єру": Ломаченко – про перемогу над Камбососом і подальші плани

Українець підбив підсумки успішного для себе титульного поєдинку та розповів, що збирається робити далі.

Новоспечений чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував яскраву перемогу нокаутом над австралійцем Джорджем Камбососом.

Українець зізнався, що після поразки у попередньому бою від американця Девіна Гейні хотів закінчити боксерську кар'єру, але батько мотивував його на новий виклик – знову битися за чемпіонський титул.

"Цей титул для нього (для батька – прим.). Тому що після поєдинку з Гейні я хотів закінчити свою боксерську кар'єру. Я думав, що довів все собі у боксі, у цьому виді спорту. І мені не треба продовжувати.

Але мій батько щодня надсилав мені новини про мене та найкращі моменти моїх останніх боїв. І я відчував, що він хоче продовжувати. Він знову хоче титул. І він сказав мені: "Ми повинні зробити це ще раз. Нам потрібно знову битися за титул".

І це було важке рішення для мене, тому що я втомився. Але я люблю свою родину, люблю та поважаю батька. Він зробив мене в житті та боксі. Цей титул та перемога для мого батька", – сказав Ломаченко.

.@VasylLomachenko dedicates this title to his father.



He motivated him to keep going after the Haney loss pic.twitter.com/vTkp8cX6F1 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Також Василь поділився думками про виступ Камбососа на ринзі.

"Очікував трішки більшого. Все, що він робив – ми були готовими до цього. Бачив це протягом бою, потрібно було лише пристосуватися до цього раунд за раундом. Відчував, що можу перемогти його достроково.

Ні, для мене це не було метою. Але це поєдинок за титул чемпіона світу, тому треба завершувати бій з позиції сили, що я й зробив", – сказав Ломаченко на пресконференції після бою.

Крім того, українець висловився про свої подальші плани у боксі.

"Не хочу зараз битися ще. Хочу просто повернутися додому до своєї сім'ї. Останні пів року були важкими, ми ретельно готувалися. Бокс – це завжди непросто, у тебе розписаний графік, дієта, важкі тренування. Наразі мені треба відпочити, а вже потім говорити про наступний бій", – резюмував Василь.

Ломаченко нокаутував Камбососа в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Раніше повідомлялося, що Камбосос висловився про свою поразку від Ломаченка.

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