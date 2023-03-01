Після дебютного гола за клуб Бекхема: Кривцов увійшов до символічної збірної туру МЛС

Легенда "Шахтаря" був визнаний найкращим гравцем свого першого матчу за "Інтер Маямі".

Український захисник Сергій Кривцов, який у зимове трансферне вікно перебрався з донецького "Шахтаря" до "Інтера Маямі", потрапив до символічної збірної першого туру МЛС (елітний дивізіон чемпіонату США).

У стартовому матчі турніру з "Монреалем" 31-річний українець яскраво дебютував за нову команду. Кривцов забив гол, який допоміг його клубу перемогти з рахунком 2:0.

Більше того, саме Сергія було визнано найкращим гравцем поєдинку.

Ballers from day one and it showed on day one



: https://t.co/mGPAXdyLoT pic.twitter.com/PVYh9OlU3n — Major League Soccer (@MLS) February 28, 2023

Зазначимо, що "Інтер Маямі" належить легендарному англійському футболісту Девіду Бекхему. Клуб був заснований 2018 року, а 2020-го розпочав свої виступи в МЛС.

Контракт Кривцова з американською командою розрахований до кінця сезону-2024 з опцією подовження ще на один сезон.

У наступному матчі "Інтер Маямі" 5 березня зіграє проти "Філадельфії Юніон".

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