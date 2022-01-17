Після депортації з Австралії перша ракетка світу Джокович прибув до Дубая

Після депортації з Австралії перша ракетка світу Джокович прибув до Дубая

Джокович прибув до міжнародного аеропорту Дубая після 13,5-годинного польоту з Мельбурна.

Найкращий тенісист планети Новак Джокович, якого депортували з Австралії через відсутність щеплення проти COVID-19, вранці в понеділок, 17 січня, прибув до Дубая (ОАЕ).

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що літак авіакомпанії Emirates Airline, на борту якого перебував спортсмен, приземлився в міжнародному аеропорту Дубая після 13,5-годинного польоту з Мельбурна.

Наразі незрозуміло, куди Джокович планує вирушити далі. Тенісний турнір Dubai Duty Free, який серб виграв у 2020 році, розпочнеться лише 14 лютого.

Комерційна столиця Об'єднаних Арабських Еміратів не вимагає від мандрівників вакцинації, хоча вони повинні показати негативний результат ПЛР-тесту, щоб сісти на рейс.

Джокович виграв дев'ять титулів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Australian Open-2022, зокрема три поспіль, і загалом має 20 трофеїв Великого шолома в одиночному розряді.

5 січня Джокович прибув до Мельбурна для участі в Australian Open-2022, однак не зміг пройти паспортний контроль через плутанину з оформленням документів. Так, попри наявність медичного винятку, його команда запросила візу, яка не надає медпільги нещепленим.

У підсумку австралійську візу тенісиста анулювали, а його помістили під варту до урядового готелю. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте 10 січня він виграв суд, довівши, що перехворів коронавірусом впродовж останніх шести місяців, і повернувся до тренувань.

Втім, міністр імміграції Австралії Алекс Хоук "з медичних підстав" повторно анулював візу першої ракетки світу, заявивши, що лише таке рішення відповідає суспільним інтересам.

16 січня три судді Федерального суду Австралії одноголосно вирішили підтвердити легітимність депортації Джоковича.

Зауважимо, що спроба Джоковича перетнути кордон без щеплення на коронавірус викликала хвилю обурення в Австралії, де від початку пандемії запроваджували суворі обмеження для громадян, а міжнародні поїздки масово скасовували.

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