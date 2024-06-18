Після фіаско проти Румунії: гравці збірної України попросили Реброва вийти з роздягальні

Гравці збірної України попросили головного тренера національної команди Сергія Реброва вийти з роздягальні для розмови між собою після розгромної поразки від Румунії (0:3) в матчі першого туру Євро-2024.

Про це сам Ребров розповів виданню Goal.

Також керманич "синьо-жовтих" висловився про причини фіаско своєї команди у поєдинку з румунами.

"Ніхто не очікував такого результату. Ми багато володіли м'ячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. У нас буде важка гра проти Словаччини. Ми повинні сконцентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Нам потрібно значно прогресувати і забути про все це", – сказав Ребров.

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Зазначимо, що в матчі з Румунією збірна України встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

В іншому поєдинку стартового туру квартету E збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

Таким чином, після першого туру Румунія та Словаччина є лідерами групи, набравши по три очки. Бельгія та Україна залишаються з нулем у графі залікових балів.

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У другому турі Євро-2024 збірна України 21 червня зіграє зі Словаччиною, а Бельгія 22 червня зустрінеться з Румунією.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше ми розповідали, як українці реагують на розгром збірної від Румунії на Євро-2024.

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