Після голу збірної Зінченко на полі нагадав світові про 1000 день війни в Україні (відео)

Зінченко виніс на поле футболку з числом "1000", нагадавши світу, що в Україні досі триває війна.

Після свого голу в матчі Ліги націй проти Албанії гравець збірної Україна Олександр Зінченко разом з іншими футболістами нагадали світу, що в Україні уже 1000 днів триває війна.

Зінченко після свого забитого м’яча продемонстрував футболку з номером "1000".

Саме в день матчу, 19 листопада виповнилося 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Це була ініціатива всієї команди, бо ми розуміємо, який день сьогодні. 1000 днів наші герої боронять нашу державу, 1000 днів незламної України...

Сподіваюся, що мирне небо настане досить скоро. Пишаюся тим, що я українець. Хочу передати всім українцям, щоб вони не здавалися і були разом, як і впродовж цього часу. Хочеться присвятити перемогу всім українцям, які знаходяться в Україні і не тільки", – передає слова Зінченка Тribuna.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Албанію та вийшла до плейоф за путівку до еліти Ліги націй.

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