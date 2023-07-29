Після інциденту з Харлан: FIE скасувала обов'язкове рукостискання між фехтувальниками

Міжнародна федерація фехтування (FIE) на тлі скандалу з дискваліфікацією української шаблістки Ольги Харлан скасувала правило обов'язкового рукостискання між спортсменами після поєдинку.

Про це повідомляє La Repubblica.

Представникии FIE на конференції оголосили, що інцидент між Харлан і росіянкою Анною Смірновою призвів до зміни правил фехтування.

Тепер традиційне рукостискання після поєдинку буде замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо ті виступатимуть як нейтральні спортсмени.

Дискваліфікація Харлан на ЧС з фехтування

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Замість рукостискання Харлан запропонувала суперниці "стукнутися" шаблями. Однак Смірнова відхилила пропозицію українки та влаштувала провокацію.

Російська шаблістка не залишала фехтувальну доріжку понад 50 хвилин і подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

Сама Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією. Також Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування.

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На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

ЗМІ писали, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу. Однак потім FIE оприлюднила ганебну заяву, пояснивши, що дискваліфікація Харлан не скасована, а лише призупинена. В організації досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

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