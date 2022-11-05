Після Киргизстану і Таджикистану: збірна Росії знайшла чергового "грізного" суперника для спарингу

Збірна Росії, яку вигнали з міжнародного футболу через повномасштабне вторгнення на українські території, знайшла ще одного суперника для товариського матчу.

20 листопада у Ташкенті на Центральному стадіоні "Пахтакор" національна збірна країни-агресорки зустрінеться з командою Узбекистану, яка посідає 77-ме місце в рейтингу ФІФА.

Про проведення цього спарингу повідомив Російський футбольний союз (РФС).

Зазначимо, що пошук суперника для росіян тепер став величезною проблемою, адже майже ніхто в світі не хоче грати з окупантами.

Від початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України, російська збірна провели лише один матч - у спарингу був обіграний "топовий" Киргизстан з рахунком 2:1.

17 листопада у Душанбе підопічні Валерія Карпіна проведуть контрольний поєдинок із Таджикистаном.

Нагадаємо, на 19 листопада в Санкт-Петербурзі у російської команди був запланований товариський матч проти збірної Боснії і Герцеговини, однак у результаті громадського тиску боснійці оголосоли про скасування гри.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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