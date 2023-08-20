Після невдалого старту сезону: головний тренер "Дніпра-1" подав у відставку

Олександр Кучер залишив посаду головного тренера "Дніпра-1".

Про це 40-річний український фахівець повідомив на пресконференції після матчу 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Оболоні".

Дніпровський клуб зазнав сенсаційної поразки від "пивоварів" з рахунком 1:2 .

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом із тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", – сказав Кучер.

Кучер очолював "Дніпро-1" від початку минулого сезону. Він провів команду до срібних нагород чемпіонату України, що також дало дніпрянам дебютувати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Початок поточного сезону видався для "Дніпра-1" невдалим. Дніпровський клуб вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів від грецького "Панатінаїкоса", після чого припинив виступи і у відбору Ліги Європи, не зумівши здолати празьку "Славію".

У внутрішній першості "Дніпро-1" стартував перемогою над "Поліссям", але потім зіграв унічию з "Минаєм" і поступився "Оболоні". Наразі дніпровський клуб з 4 очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграє перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником срібного призера УПЛ буде словацький клуб "Спартак" Трнава.

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