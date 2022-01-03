Після Нового року в Україні стрімко здорожали овочі: яка вартість

Після Нового року в Україні стрімко здорожали овочі: яка вартість

Виросли у ціні, злокрема, овочі борщового набору.

Після Нового року в Україні здорожали овочі: тенденція продовжується.

Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

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Здорожчання торкнулося популярих серед українців овочів борщового набору, болгарського перецю, помідорів, а також огірків.

Картопля виросла у ціні на майже одну гривню: кілограм коштує усередньому 13,6 грн. Цибуля здорожчала до 14 грн за кілограм. Кілограм білої коштує понад 27 грн, а синьої майже 25 грн. Морква обійдеться у 11,5 грн за кілограм. Вартість буряка становить понад 15 грн.

Перець болгарський жовтий подорожчав до майже 90 грн кілограм - це на 7 ргн більше, ніж у грудні. Червоні помідори коштують 44 грн, рожеві - понад 82 грн.

Найбільше після Нового року здорожчали огірки. Якщо у грудні кілогарм коштував близько 50 грн, то від січня - майже 73 грн. До слова, тепличні огірки обійдуться у понад 74 грн, що на 24 грн дорожче, ніж у грудні.

Як повідомлялося, приготувати 3 кілограми салату коштуватиме майже 210 грн. За рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів'є зріс на 21%. Серед інгредієнтів традиційного салату найбільше здорожчали цибуля (майже вдвічі) та яйця (на понад 50%). Ціни на ковбасу коливаються 120 до 290 грн/кг. Проте замість ковбаси часто додають курятину, яка теж здорожчала - вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

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