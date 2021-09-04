Після одкровення Шевченка: в соцмережах масово вимагають відставки президента УАФ Павелка

Уболівальники жадають, аби очільник Асоціації футболу пішов зі своєї посади.

У п'ятницю, 3 вересня, Андрій Шевченко зібрав спеціальну прес-конференцію, на якій повідомив, що не збирався йти з посади головного тренера збірної України, проте Українська асоціація футболу не запропонували йому подовжити контракт. Після цього Мережею прокотилася хвиля обурення на адресу президента УАФ Андрія Павелка, який раніше пояснив відхід Шевченка бажанням 44-річного фахівця перейти на клубну роботу.

Фанати заполонили сторінки УАФ у соцмережах великою кількістю образливих повідомлень на адресу Павелка. Вони масово закликають очільника Асоціації футболу подати у відставку. Спочатку працівники УАФ намагалися видаляти такі меседжі, але їх стає все більше і більше.

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Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Шевченко розповів про свої стосунки з Павелком. Додамо, що Шевченко є кумом Павелка. Володар "Золотого м'яча" хрестив доньку президента УАФ Анастасію.

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