Після п'яти років та 11 титулів: Світоліна оголосила про розставання з тренером

Після п'яти років та 11 титулів: Світоліна оголосила про розставання з тренером

Еліна подякувала йому за працю та побажала всього найкращого.

Перша ракетка України та шоста ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про розставання з тренером - Ендрю Беттлсом.

Про це 27-річна спортсменка написала на своїй сторінці в Twitter.

"Після 5 років і 11 титулів, які ми разом виграли, Енді і я вирішили, що настав правильний час, щоб наші шляхи розійшлися. Я дуже вдячна за його важку працю і безмежну підтримку. Я бажаю йому тільки всього найкращого в його кар'єрі в майбутньому", - сказала Світоліна, прикріпивши до цього допису їхнє спільне фото.

After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021

Зазначимо, що Беттлс спочатку був спаринг-партнером українки, але після її виграшу на Підсумковому турнірі-2018 британець був призначений на посаду тренера.

Останнім наразі турніром Світоліної, в якому вона взяла участь, є змагання в іспанському Тенеріфе. Там українка "зачохлила" ракетку вже на стадії 1/16 фіналу , де поступилася 19-річній суперниці;

, де поступилася 19-річній суперниці; За підсумками нинішнього сезону Еліна вперше за п'ять років не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Через це в неї віднімуть очки за перемогу на минулих змаганнях і вона вперше з травня 2017 року випаде з топ-10 рейтингу WTA;

В 2021 році Еліна Світоліна виграла турнір в Чикаго, а на Олімпіаді-2020 на Токіо здобула бронзову медаль.

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