Після поразки у фіналі Євро-2024: Саутгейт залишив посаду головного тренера збірної Англії

Під його керівництвом "Три леви" двічі поспіль грали у фіналі чемпіонату Європи.

Гарет Саутгейт пішов з посади головного тренера збірної Англії з футболу.

Про це офіційно повідомила Федерація футболу Англії.

"Для мене було честю грати та тренувати збірну Англії. Це багато чого означало для мене, і я віддав всього себе цій роботі. Але настав час змін, нової сторінки. Фінал у Берліні проти Іспанії був моєю останньою грою у статусі тренера збірної Англії", – цитує Саутгейта BBC.

Саутгейт очолив національну команду 2016 року. Під його керівництвом "Три леви" провели 102 матчі: 64 перемоги, 20 нічиїх і 18 поразок.

За цей час він вивів Англію до фіналів на Євро-2020 і Євро-2024, однак обидва рази "Три леви" зазнавали поразок.

У фінальному матчі Євро-2024, який відбувся 14 липня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні, збірна Іспанії здолала англійців з рахунком 2:1. А у в вирішальному поєдинку попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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