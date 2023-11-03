Після поразки від "Шахтаря": Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оголосив, що залишає столичний клуб і завершує тренерську кар'єру.

Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря", який завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:1.

"Всьому приходить кінець. Я віддав 15 років українському футболу, гра проти "Шахтаря" була останньою на чолі "Динамо", – сказав Мірча на пресконференції.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" був розрахований до літа 2024 року, але незадовільні результати змусили його піти зі своєї посади достроково.

Після поразки від "Шахтаря" кияни з 16 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, але мають три гри в запасі.

"Біло-сині" не виграли в жодного з чотирьох останніх матчів. Перед Класичним "Динамо" програло "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1), а також зіграло внічию з "Колосом" (1:1).

Також "Динамо" вилетіло з Кубка України, в 1/8 фіналу зазнавши сенсаційної поразки від "Оболоні".

До осінньої частини єврокубків кияни цього сезону пробитися не зуміли, поступившись у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій турецькому "Бешикташу".

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