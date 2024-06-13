Після програного фіналу Ліги чемпіонів: "Боруссія" Дортмунд залишилася без головного тренера

Едін Терзич домовився з "джмелями" про дострокове припинення співпраці.

Едін Терзич залишив посаду головного тренера дортмундської "Боруссії".

Про це німецький клуб повідомив на офіційному сайті.

Зазначається, що 41-річний фахівець попросив достроково розірвати з ним контракт. Після спільного обговорення клуб виконав його прохання.

Терзич очолив "джмелів" влітку 2022 року. Для німця це був перший досвід роботи головним тренером.

Під його керівництвом команда в сезоні-2022/23 завоювала срібні медалі Бундесліги. Минулої кампанії дортмундці дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, у якому програли мадридському "Реалу" (0:2).

Раніше повідомлялося, що екстренер "Шахтаря" очолив "Мілан".

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