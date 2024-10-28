Після провального старту сезону: "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера

"Манчестер Юнайтед" звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

Напередодні "манкуніанці" на виїзді поступилися "Вест Гему" (1:2) в матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Після дев'яти турів МЮ з 11 очками посідає лише 14-те місце у чемпіонаті Англії.

Нідерландський фахівець очолив "Манчестер Юнайтед" влітку 2022 року. Під його керівництвом команда виграла два трофеї: Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

У Лізі Європи "червоні дияволи" мають три очки після трьох матчів, тричі зігравши унічию, і наразі розташовуються на 21-й позиції у загальній турнірній таблиці.

У заяві "Манчестер Юнайтед" також зазначається, що тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера стане легендарний у минулому нідерландський нападник Руд ван Ністелрой, який працював помічником у штабі тен Гага.

Наступний матч "манкуніанці" проведуть вже у середу, 30 жовтня, коли прийматимуть "Лестер" в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Потім на "червоних дияволів" у неділю, 3 листопада, чекає домашня гра проти "Челсі" в АПЛ.

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