"Після ракет і бомб ми вже нічого не боїмося": керманич збірної України - про готовність до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022

"Після ракет і бомб ми вже нічого не боїмося": керманич збірної України - про готовність до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від матчу з Шотландією в Глазго, який відбудеться у середу, 1 червня.

"Синьо-жовті" не боятимуться свого суперника і налаштовані перемагати.

Про це Петраков сказав у інтерв'ю Time.

"На стадіоні "Гемпден Парк" буде неймовірна атмосфера. Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося", – підкреслив він.

Петраков також розповів про своє ставлення до росіян.

"Немає злості, лише ненависть. Російські солдати не сприймають нас і думають, що ми нація другого сорту", - заявив фахівець.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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