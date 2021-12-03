Після резонансного поєдинку: в Португалії запровадили нові правила заявок на матч

Після резонансного поєдинку: в Португалії запровадили нові правила заявок на матч

Тепер у складі кожної команди буде не менше 13 футболістів.

Скандальний матч 12-го туру чемпіонату Португалії між "Белененсешем" та "Бенфікою" спровокував серйозні зміни у португальскому футболі.

Як повідомляє Sol.Sapo, представники Португальської федерації футболу, Прімейри та окремих профспілок, на якій обговорювались критерії формуванння заявки на матч.

Відтак, на засіданні ухвалили рішення, що зустрічі не можна буде проводити, якщо у складі кожної команди буде не менше 13 футболістів, включно з воротарями.

У матчі "Белененсеш" - "Бенфіка" господарі через спалах коронавірусу виставили на гру лише 9 гравців, а по перерві арбітр достроково завершив поєдинок.

У скандальному поєдинку український форвард Роман Яремчук участі не брав, хоч і був у заявці.

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