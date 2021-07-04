Після розгрому від англійців: збірна України встановила новий актирекорд чемпіонатів Європи

"Синьо-жовті" пропускали у кожному з 11 поєдинків на континентальних першостях.

Збірна України відзначилася антидосягненням на чемпіонатах Європи з футболу. Програний Англії (0:4) матч 1/4 фіналу Євро-2020 став для нашої команди 11-м поспіль на континентальних форумах, в якому вона пропускала гол у свої ворота.

Це найгірша серії серед усіх учасників Євро. Попередньою володаркою антирекорду була збірна Румунії, яка пропускала в кожному з 10 матчів на турнірі в період від 1984-го до 2008 року, але перервала невтішну серію на Євро-2008, зігравши в нульову нічию з Францією.

Збірна України брала участь у трьох чемпіонатах Європи, провівши загалом 11 поєдинків (3 перемоги і 8 поразок). Із них п’ять матчів - на Євро-2020. У цих іграх українці пропустили 19 м’ячів.

Найдовші серії з пропущеними голами на Євро

11 матчів: Україна (2012 - триває)

10 матчів: Румунія (1984 - 2008)

9 матчів: Франція (2000 - 2008), Росія (2008 - 2021)

8 матчів: Іспанія (1984 - 1996), Туреччина (2000 - 2016)

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Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

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