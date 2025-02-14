Після ще одного бою за "абсолюта": Усик націлився провести поєдинок з чемпіоном UFC

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловив бажання провести бій з чемпіоном UFC у напівважкому дивізіоні бразильцем Алексом Перейрою.

Український боксер розповів, що свій наступний поєдинок проведе з переможцем бою між володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Після цього Усик має намір провести виставковий поєдинок з Перейрою, який раніше кинув йому виклик на бій за правилами боксу.

"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Олександром Усиком. Я думаю, що можу добре з цим впоратися. Багато хто каже, що це бокс, але бокс – одна із найсильніших моїх сторін", – сказав Перейра.

"Спочатку я проведу бій з переможцем поєдинку 22 лютого (Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер). А потім, можливо, буде виставковий бій з Алексом Перейрою. Можливо, чому ні? Алекс цього хоче", – заявив Усик.

EXCLUSIVE: Unified King Oleksandr Usyk eyes 'show fight' with Alex Pereira...



Usyk's road to retirement...BOOK IT pic.twitter.com/13YyFTASou — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 13, 2025

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Тож у потенційному поєдинку Усика з Дюбуа або Паркером на кону знову стоятиме звання "абсолюта" в хевівейті.

Для Олександра це шанс стати триразовим абсолютним чемпіоном. У травні 2024-го він став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в XXI столітті, коли в першому бою переміг Ф'юрі. Уперше в кар'єрі Усик здобув звання "абсолюта" 2018 року, здолавши росіянина Мурата Гассієва в об'єднавчому поєдинку в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Українець залишається непереможним на професійному рингу.

Читайте також:

Усик увійшов до топ-10: опубліковано список найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року

Усик назвав свого наступного суперника та кількість боїв до завершення кар'єри

"Хочу бій просто зараз": Чісора після перемоги над Валліном викликав Усика на реванш