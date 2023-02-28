Після серії гучних скандалів: президент Федерації футболу Франції пішов у відставку

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре подав у відставку.

Як повідомляє RMC Sport, 81-річний функціонер, якого тимчасово усунули з посади, оголосив про своє рішення на засіданні виконавчого комітету у вівторок, 28 лютого.

На початку січня цього року у французькому футболі спалахнув скандал через різкі слова Ле Гре на адресу Зінедіна Зідана. Президент Федерації футболу Франції був змушений публічно попросити вибачення.

Крім того, одна з найвпливовіших агенток жіночого футболу Соня Суїд звинуватила Ле Гре в сексуальних домаганнях. Як виявилося, це був непоодинокий випадок. Свідчення проти свого ексбоса також дали кілька колишніх співробітниць Федерації футболу Франції.

Ноель Ле Гре обіймав посаду керівника Федерації футболу Франції від 2011 року. Його четвертий термін повинен був закінчитися 2024 року.

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