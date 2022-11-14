Після шести років плідної співпраці: клуб УПЛ звільнив головного тренера

Футбольний клуб "Інгулець" оголосив про звільнення Сергія Лавриненка з посади головного тренера команди.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу УПЛ.

Відповідне рішення ухвалив президент "Інгульця" Олександр Поворознюк після поразки від "Металіста 1925" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги.

"Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК "Інгулець" Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його, як професіонала та просто чудову людину. Дякую йому за віддачу та старання. Але футбол – це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу.

Тому, я ухвалив рішення - попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям. Тож усі наступні ігри футболістів тренуватиме в.о. тренера Младен Бартулович. Усі деталі повідомлю найближчим часом. Футбол має бути віддушиною для нас у такі складні часи, тож працюймо на Перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ!", – йдеться в повідомленні.

Лавриненко пропрацював з "Інгульцем" шість років, починаючи від 2016-го. Під його керівництвом петровці вийшли з Першої ліги до еліти українського футболу.

Наразі "Інгулець" з 7 очками після 11 матчів посідає передостанню сходинку в таблиці УПЛ. Наступний матч команда проведе 17 листопада проти "Динамо".

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