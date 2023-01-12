Після скандалів із Зіданом та домаганнями: президента Федерації футболу Франції усунули від посади

Президента Федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре відсторонили від виконання обов'язків на тлі гучних скандалів, до яких нещодавно потрапив 81-річний функціонер.

Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет федерації, повідомляє RMC Sport.

Щодо Ле Гре проведуть спеціальне розслідування. Тимчасовим керівником Федерації футболу Франції призначений Філіп Діалло, який обіймав посаду віцепрезидента.

Нагадаємо, нещодавно у французькому футболі спалахнув скандал через різкі слова Ле Гре на адресу Зінедіна Зідана. Президент Федерації футболу Франції був змушений публічно пропросити вибачення.

Крім того, одна з найвпливовіших агенток жіночого футболу Соня Суїд звинуватила Ле Гре в сексуальних домаганнях. Як виявилося, це був не поодинокий випадок. Свідчення проти свого ексбоса також дали кілька колишніх співробітниць Федерації футболу Франції.

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