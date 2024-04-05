Після скандального нападу фанатів: екстренер "Динамо" Хацкевич залишив польський клуб

Польський клуб другого дивізіону "Заглембе" Сосновець оголосив про відхід з посади головного тренера Олександра Хацкевича, який кілька днів тому став жертвою нападу хуліганів.

Як повідомляється на офіційному сайті польського клубу, сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Разом з Хацкевичем з клубу також пішли його помічники Михайло Залевський та Володимир Аржанов.

Зазначається, що новим керманичем "Заглембе" став Марек Сагановський, який підписав контракт до кінця червня 2025-го з опцією подовження ще на рік.

Нагадаємо, на останньому тренуванні "Заглембе" на клубну базу увірвалася група агресивно налаштованих фанатів у балаклавах. ЗМІ писали, що Хацкевич отримав удар в обличчя та кілька ударів ногами.

Водночас сам білоруський фахівець спростував чутки про побиття фанатами. За його словами, до бійки справа не дійшла, оскільки він, члени тренерського штабу та більшість гравців оперативно залишили поле. А деякі польські футболісти вступили в діалог з уболівальниками, які висловлювали свої претензії.

Хацкевич очолив "Заглембе" в середині січня 2024 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Відтоді команда набрала лише 2 очки в 6 матчах.

Наразі "Заглембе" посідає останнє місце в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Польщі. Відрив від місця за межами зони вильоту становить 12 очок.

Нагадаємо, від 2017-го до 2019 року Хацкевич очолював київське "Динамо". Під його керівництвом "біло-сині" виграли два Суперкубки України.

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