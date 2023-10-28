Після скандальної поразки у півфіналі: Терлюга без бою завоювала дебютну медаль ЧС з карате

Суперниця українки не вийшла на поєдинок за "бронзу" через травму.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула бронзову медаль чемпіонату світу-2023, який триває в угорському Будапешті.

У суботу, 28 жовтня, українка повинна була позмагатися за "бронзу" проти іранки Фатем Саадаті, проте остання не вийшла на бій через травму.

Відтак 31-річна уродженка Одеси автоматично отримала бронзову нагороду. Для Анжеліки це перша в кар'єрі медаль на рівні чемпіонатів світу.

Варто зазначити, що у півфіналі ЧС-2023 Терлюга зі скандалом програла олімпійській чемпіонці Токіо-2020 з Болгарії Івет Горановій – українка виграла бій з рахунком 14:11, але після протесту суперниці Анжеліку позбавили місця у фіналі.

Організатори задовільнили апеляцію Горанової через те, що під час її поєдинку з Терлюгою на табло не йшов відлік часу. Каратисток змусили повернутися на татамі та переграти їхню сутичку, причому не заново, а з позначки 1:17 хвилини за рахунку 5:4 на користь болгарки. У повторній сутичці українка програла – 4:6.

Зазначимо, що Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020. У фіналі Олімпійських ігор у Токіо вона поступилася тій же Горановій.

"Бронза" Терлюги – третя медаль української збірної на ЧС-2023 з карате. Крім Анжеліки, бронзовими призерами чемпіонату світу також стали Андрій Заплітний та Валерій Чоботар, який у "бронзовій" сутичці переміг "нейтрального" росіянина Едуарда Гаспаряна.

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