Після скандальної заяви МОК: росіян і білорусів офіційно запросили взяти участь в Азійських іграх

Олімпійський комітет Азії (OCA) запросив спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Азійських іграх-2023.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті організації.

"Олімпійський комітет Азії приєднується до Олімпійського руху в підтримці заяви Виконкому МОК про солідарність з Україною, санкцій проти Росії та Білорусі та статусу спортсменів з цих країн.

OCA вірить в об'єднавчу силу спорту і в те, що всі спортсмени, незалежно від їхньої національності або паспорту, повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях. OCA пропонує надати російським і білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь у змаганнях в Азії, включно з Азійськими іграми.

Олімпійський комітет Азії залишається в режимі очікування, оскільки МОК продовжує вивчати шляхи повернення російських і білоруських спортсменів до змагань за дотримання суворих умов", – йдеться в заяві Олімпійського комітету Азії.

Зазначається, що в разі участі спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх, вони змагатимуться в нейтральному статусі без прапорів та гімнів.

Своєю чергою, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже підтримав участь російських і білоруських спортсменів на змаганнях в Азії. Про це повідомляється в офіційній заяві за підсумками засідання Виконкому організації.

Нагадаємо, раніше МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок, але лише за дотримання ними суворих умов – повного нейтралітету і тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

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