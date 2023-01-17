Після скандалу на матчі українки: Australian Open офіційно заборонив прапори Росії та Білорусі

Організатори першого турніру "Великого шолома" нового сезону – Australian Open – відреагували на скандальний інцидент, який трапився під час матчу першого кола змагань між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою.

Група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці.

Такий вчинок фанатів спричинив гучний резонанс. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко на своїй сторінці у Twitter зажадав пояснень від організаторів турніру. У відповідь на ганебну витівку вони офіційно заборонили приносити на матчі прапори країн-агресорок.

"Прапори Росії та Білорусі заборонені на території Відкритого чемпіонату Австралії. Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники можуть приносити їх із собою, але не можуть використовувати їх для створення будь-яких перешкод.

Вчора у нас стався інцидент, коли прапор був вивішений на трибуні. Заборона набирає чинності негайно. Ми будемо продовжувати спільну роботу з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для отримання насолоди від тенісу", – наводить заяву оргкомітету турніру Yahoo!.

Нагадаємо, раніше організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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