Після "срібла" в Пекіні: Абраменко увійшов до списку найбільш титулованих фристайлістів зимових ОІ

Після "срібла" в Пекіні: Абраменко увійшов до списку найбільш титулованих фристайлістів зимових ОІ

На рахунку українського спортсмена вже дві олімпійські нагороди.

Олександр Абраменко, який приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 в Пекіні, увійшов до списку найбільш титулованих фристайлістів в історії зимових Ігор.

У столиці Китаю уродженець Первомайського Харківської області виборов срібну нагороду в особистому турнірі з лижної акробатики. Це дозволило Україні увірватися до топ-25 медального заліку ОІ-2022.

"Срібло" на Іграх у Пекіні стало для Абраменка вже другою олімпійською нагородою в кар'єрі. На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхенчхані він завоював "золото".

Таким чином, 33-річний українець опинився серед найбільш титулованих фристайлістів зимових Олімпійських ігор. Лише три спортсмени мають кращі медальні показники, ніж Абраменко. Це канадці Алекс Білодо (2 "золота") та Мікаель Кінгсбері (1 "золото" і 2 "срібла") та американець Девід Вайз (2 "золота").

Водначас ідентичні медальні успіхи з Абраменком мають ще три фристайлісти: фін Янне Лахтела, австралієць Дейл Бегг-Сміт і китаєць Ці Гуанпу. У всіх чотирьох - по одній золотій та одній срібній нагороді.

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