Після таких фото тільки в порно: секс-символ UFC розпласталася перед камерою у крихітному бікіні

Американка продовжує провокувати фанатів "спекотними" кадрами.

Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, яка носить неофіційний статус секс-символу промоушена через любов до голих фото, поділилася новою порцією надпікантних знімків.

27-річна американка опублікувала в Instagram кадри, на яких вона сексуально розпласталася на дивані у крихітному бікіні.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

"Застрягла у мріях", - прокоментувала кадр Пейдж. Один із користувачів запропонував американці змінити рід діяльности. "Іди в порно", - написав він.

У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійної боксерка Британ Харт.

професійної боксерка У UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.

Наступною суперницею Пейдж стане її співвітчизниця Рейчел Остовіч, яку вона раніше перемагала в UFC.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант випнула на камеру сідниці і приспустили бретельки купальника.

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