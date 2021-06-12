Після таких фото тільки в порно: секс-символ UFC розпласталася перед камерою у крихітному бікіні

Американка продовжує провокувати фанатів "спекотними" кадрами.
Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, яка носить неофіційний статус секс-символу промоушена через любов до голих фото, поділилася новою порцією надпікантних знімків.
27-річна американка опублікувала в Instagram кадри, на яких вона сексуально розпласталася на дивані у крихітному бікіні.
"Застрягла у мріях", - прокоментувала кадр Пейдж. Один із користувачів запропонував американці змінити рід діяльности. "Іди в порно", - написав він.
- У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійної боксерка Британ Харт.
- У UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.
- Наступною суперницею Пейдж стане її співвітчизниця Рейчел Остовіч, яку вона раніше перемагала в UFC.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант випнула на камеру сідниці і приспустили бретельки купальника.