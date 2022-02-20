Після тріумфу над "Реалом": ПСЖ сенсаційно програв у чемпіонаті Франції та повторив антирекорд 2010 року (відео)

Після тріумфу над "Реалом": ПСЖ сенсаційно програв у чемпіонаті Франції та повторив антирекорд 2010 року (відео)

Парижани пропустили три м'ячі у першій половині гри.

В суботу, 19 лютого, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді неочікувано поступився "Нанту" - 3:1 .

Після вдалого виступу у Лізі чемпіонів парижани розслабленими вийшли на перший тайм та пропустили три голи. У другому таймі їм вдалося забити лише гол престижу - відмітився Неймар.

У цьому матчі ПСЖ повторив свій антирекорд 2010 року. Саме тоді, 6 лютого, ПСЖ приймав на своєму полі "Лор'ян", а у його воротах у підсумку також побували три голи суперників лише під час першої половини матчу. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь гостей Парк-де-Пренс.

Незважаючи на гучну невдачу, команда Почеттіно продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1 з відривом від "Марселя" на 13 очок, хоча "провансальці" свій матч проти Клермона на цих вихідних ще не провели.

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