Після трьох тижнів під обстрілами: українські фігуристи емоційно виступили на ЧС із фігурного катання (відео)

Після трьох тижнів під обстрілами: українські фігуристи емоційно виступили на ЧС із фігурного катання (відео)

Назарова та Нікітін вийшли на лід у тренувальних костюмах.

У французькому Монпельє проходить чемпіонат світу з фігурного катання, в рамках якого відбулися виступи пар у ритм-танці.

Україну в цій дисципліні представили Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Cпортсменам довелося вийти на лід у тренувальній формі. Після Олімпіади-2022 спортсмени повернулися до Харкова, де й перебували у момент вторгнення російських військ в Україну. Назаровій вдалося одразу виїхати з міста, ось Нікітін три тижні провів у Харкові під обстрілами.

У результаті він все ж таки зумів залишити місто, і разом з Назаровою вирушив на чемпіонат світу, проте костюмів для виступу у пари не було.

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Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. ✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

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