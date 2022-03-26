Після трьох тижнів під обстрілами: українські фігуристи емоційно виступили на ЧС із фігурного катання (відео)

Назарова та Нікітін вийшли на лід у тренувальних костюмах.
У французькому Монпельє проходить чемпіонат світу з фігурного катання, в рамках якого відбулися виступи пар у ритм-танці.
Україну в цій дисципліні представили Олександра Назарова та Максим Нікітін.
Cпортсменам довелося вийти на лід у тренувальній формі. Після Олімпіади-2022 спортсмени повернулися до Харкова, де й перебували у момент вторгнення російських військ в Україну. Назаровій вдалося одразу виїхати з міста, ось Нікітін три тижні провів у Харкові під обстрілами.
У результаті він все ж таки зумів залишити місто, і разом з Назаровою вирушив на чемпіонат світу, проте костюмів для виступу у пари не було.
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. ✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ
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