"Після важкої боротьби моєму тілу стало досить": чемпіонка Олімпіади-2016 з тенісу оголосила про завершення кар'єри

"Після важкої боротьби моєму тілу стало досить": чемпіонка Олімпіади-2016 з тенісу оголосила про завершення кар'єри

Пуерториканська тенісистка Моніка Пуїґ, яка раніше входила до топ-30 світового рейтингу й створила історію для своєї країни, коли виграла "золото" Олімпійських ігор-2016, оголосила про завершення кар'єри.

28-річна спортсменка з Пуерто-Ріко перенесла чотири операції за останні три роки і вирішила завершити виступи.

Про це Моніка Пуїґ написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я не прощаюся, я кажу: "До побачення". За останні 28 років мого життя теніс був моїм постійним заняттям. Він дав мені одні з найбільш захоплюючих спогадів. Але іноді гарному приходить кінець. Сьогодні я оголошую про свій відхід з тенісу. Після важкої трирічної боротьби з травмами та чотирма операціями моєму тілу стало досить.

Це рішення далося мені нелегко, тому що я хотіла піти з тенісу на своїх умовах, але часом у життя інші плани, ми повинні відчиняти перед собою нові двері, що ведуть до нових можливостей. Я не піду із тенісного світу, рада оголосити, що стала повноправним членом сім'ї ESPN. Також вивчатиму можливості консультування молодих та перспективних тенісистів.

Дякую тобі, теніс. Ти був для мене всім. Я завдячую тобі своїм життям. Перейдемо до наступного розділу", - написала вона.

Цього року Пуїґ зіграла лише два матчі. Наприкінці квітня вона повернулася в тур після півторарічної перерви й поступилася американці Даніель Коллінз у першому раунді Мадрида. Востаннє ж пуерториканка виходила на корт у травні. На турнірі WTA125 у французькому Сен-Мало вона знялася на початку першого матчу проти француженки Фіони Ферро, відігравши лише три гейми.

Найбільшим досягненням Пуїґ залишилася перемога на Олімпіаді в Ріо, коли у фіналі вона обіграла німкеню Анжелік Кербер, яка наступного місяця стала першою ракеткою світу. Тоді Пуїґ принесла Пуерто-Рико перше в його історії олімпійське "золото". Через п'ять років її досягнення змогла повторити легкоатлетка Ясмін Камачо-Квінн, яка перемогла на 100 м із бар'єрами на Олімпіаді в Токіо.

Також Моніка стала першою латиноамериканкою, яка здобула олімпійський титул у жіночому одиночному розряді, та єдиною несіяною переможницею турніру з моменту повернення тенісу до олімпійської програми 1988 року.

Нагадаємо, що тенісист із Казахстану російського походження Олександр Бублік влаштував епічний монолог у грі.

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