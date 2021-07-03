Після виходу до півфіналу Євро-2020: збірна Данії встановила одразу кілька неймовірних рекордів

Скандинави продовжують дивувати на турнірі.
Збірна Данії, обігравши у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020 команду Чехії, встановила одразу кілька важливих рекордів.
Так, скандинави вийшли до півфіналу континентальної першості вперше від 1992 року. Від того часу минуло 29 років - це найдовший часовий проміжок між потрапляннями команд до четвірки найкращих в Європі в історії.
Також данці стали першою командою в історії Чемпіонатів Європи, яка вийшла до півфіналу, програвши два перші матчі на турнірі.
- Данія обіграла Чехію з рахунком 2:1.
- У півфіналі скандинавська команда зіграє з переможцем пари Україна - Англія.
- Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.