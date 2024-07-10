Після вильоту з Євро-2024: найкращий бомбардир в історії Франції завершив кар'єру в збірній

Нападник американського клубу "Лос-Анджелес" Олів'є Жиру закінчив кар'єру в збірній Франції.

Останнім матчем 37-річного форварда за "Ле Бле" став півфінал Євро-2024 проти Іспанії. У ньому Жиру вийшов на поле на 79-й хвилині, замінивши Усмана Дембеле.

Допомогти своїй команді врятуватися від поразки Олів'є не зумів. "Червона фурія" обіграла Францію з рахунком 2:1 і стала першим фіналістом Євро-2024.

Жиру анонсував завершення кар'єри у збірній ще до чемпіонату Європи.

"Це буде мій останній турнір за Францію. Звісно, мені цього не вистачатиме. Потрібно звільняти місце для молодих футболістів. Також потрібно зважати, аби не переграти зайвий сезон. Необхідно віднайти належний баланс. Я завжди казав, що закінчу виступи, коли про це сигналізуватиме тіло. Гадаю, в мене ще є два міцні сезони. Але що стосується збірної, гадаю, це буде кінець", – говорив Олів'є в інтерв'ю L'Equipe.

Жиру виступав за збірну Франції від 2011 року. Він був учасником чемпіонатів Європи 2012, 2016, 2020 і 2024 років та чемпіонатів світу 2014, 2018 та 2022 років.

Разом з національною командою Олів'є виграв ЧС-2018, став срібним призером Євро-2016 та ЧС-2022.

Жиру є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. На його рахунку 57 голів за 137 матчів у футболці "Ле Бле", а також 15 результативних передач.

У фіналі Євро-2024 іспанці зіграють з переможцем півфінального поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться у середу, 10 липня, у Дортмунді (початок – о 22:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія доступна на нашому сайті.

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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